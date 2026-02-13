Відомий 'Гоґвортс-експрес' під загрозою зупинки: у чому причина

Популярний серед туристів потяг переживає складні часи.

Відомий усім фанатам Гаррі Поттера туристичний атракціон у Великій Британії, паротяг "Гоґвортс-експрес" перебуває під загрозою припинення роботи. Як пише The Independent, причиною стала суперечка щодо безпеки руху з британським залізничним регулятором.

Історичний локомотив Jacobite Express курсує у Шотландії за 135-кілометровим популярний маршрутом з Форт-Вільяма до Маллейга, проїжджаючи віадук Гленфіннан (відомий, як "міст з Гаррі Поттера"). Щороку локомотив перевозить близько 70 тисяч пасажирів.

Оператор паротягу, West Coast Railways (WCR), вже три роки веде суперечку з Управлінням залізниць і доріг (ORR) Великої Британії щодо встановлення центрального замка на своїх вагонах.

У 1999 році правила безпеки залізничного руху заборонили використання "транспортних засобів з відкидними дверима без засобу центрального блокування їх у закритому положенні". А сервіс Jacobite включає вагони Mark 1 1950-х років, які мають традиційні двері на петлях без центрального замка. До 2023 року ORR дозволяла компанії, у якості винятку, експлуатувати традиційні залізничні вагони. Після того оператор подав судовий позов проти регулятора, намагаючись уникнути встановлення нових замків.

Як підрахували журналісти, роботи із обладнання дверей вагонів новими замками можуть обійтися оператору у 9,5 млн доларів. Це суттєва сума для компанії, враховуючи, що у цілому потяг приносить прибуток у близько 41 млн доларів на рік.

Цього року "експрес" ще не запустили. Залізничний оператор обіцяє це зробити, але "ще не прийняв остаточного рішення" щодо змін. Бронювання квитків на сезон Jacobite 2026 відкриється найближчими тижнями.

Де знаходиться замок, у якому знімали Гаррі Поттера

Нагадаємо, що відомий кіноманам замок знаходиться у графстві Нортумберленд у Англії. Саме там розташований замок Алнік, який на екрані "грав роль"школи чарівництва та магії Гоґвортс, а його територія була використана як фон для деяких з найвідоміших сцен.

