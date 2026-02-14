Ми пішли на багато компромісів, Путін і його друзі не у в'язниці, - Зеленський

Президент розкритикував США за спробу змусити українців поступитися територією в Донбасі, не вимагаючи від Кремля жодних жертв.

Президент України Володимир Зеленський закликав адміністрацію американського лідера Дональда Трампа посилити тиск на Росію, щоб покласти край вторгненню в Україну.

Він припустив, що Конгресу, можливо, доведеться вжити заходів для зміцнення післявоєнних гарантій безпеки.

Зеленський в інтерв'ю POLITICO на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що тільки США мають політичну і фінансову потужність, щоб зупинити війну.

"Будьте чесними, сьогодні тільки Україна захищає Європу. Сьогодні тільки Європа дає Україні гроші і допомагає Україні. Сьогодні тільки Сполучені Штати можуть зупинити Путіна", - сказав він.

Зеленський розкритикував США за спробу змусити українців поступитися територією в Донбасі, не вимагаючи від Кремля жодних жертв:

"Є деякі сигнали від американської сторони від президента Трампа. Вони кажуть: "Настав час компромісів. Ви можете зробити деякі кроки вперед". Ми пішли на багато компромісів. Путін та його друзі не у в'язниці. Це найбільший компроміс, який світ вже пішов. Ми погодилися на припинення вогню, Путін відмовився".

Гарантії безпеки від США

Президент натякнув, що Конгресу необхідно підкріпити гарантії безпеки або додатковими коштами для післявоєнної армії України, або укладенням договірної угоди.

"Гарантії безпеки будуть працювати тільки після голосування Конгресу", - сказав він.

Український лідер відкинув вимогу Трампа про те, щоб Київ і Москва завершили мирне врегулювання до літа. Він заявив, що Кремль затягує переговори з США, прагнучи нормалізувати відносини і послабити санкції.

"Поки не буде достатнього тиску - вони грають", - зазначив Зеленський.

За його словами, мета Путіна - окупувати східні райони України, включаючи частини Донецької та Луганської областей, де Кремль досяг найбільшого прогресу у військових діях.

Зеленський також привітав ініціативу НАТО щодо надання Україні більшої кількості американської зброї, але сказав, що це не змінило враження Путіна про слабкість Європи.

"Путін дійсно не поважає Європу", - сказав Зеленський, додавши, що спроби російського лідера розділити континент не увінчалися успіхом.

Відзначається, що політик, як і раніше, схоже, був упевнений, що саме Україна переживе Путіна:

"Я молодший за Путіна - це важливо. У нього не так багато часу".

Що думає Зеленський про зустріч з Путіним

Раніше Зеленський розповів, як він уявляє собі свою зустріч з Путіним і що саме він хоче йому сказати.

За його словами, розмова з ним може бути зосереджена тільки на припиненні війни. Він також заявив про готовність зустрітися в будь-якому форматі, крім Москви або Білорусі.

