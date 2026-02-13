В Україні вимикатимуть світло 14 лютого: як діятимуть графіки відключень

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

У суботу, 14 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою в "Укренерго" радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

13 лютого російські війська вчергове атакували енергетичну інфраструктуру України, частково залишивши без світла шість областей.

Як повідомили в "Укренерго", станом на ранок п’ятниці були знеструмлені споживачі в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській і Донецькій областях.

Україна в разі припинення РФ обстрілів енергосистеми зможе остаточно відмовитися від графіків відключення електроенергії за 3-5 років, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він також зазначив, що попри черговий обстріл енергосистеми 12 лютого, ситуація зі світлом в Україні поступово ставатиме краще, і додав, що українці можуть у квітні-червні бути зі світлом вже цілодобово.

