Макрон закликав Європу сильніше тиснути на Росію

Він вважає, що у разі досягнення миру в Україні Європі доведеться "визначити правила співіснування" з Росією.

Стратегічною помилкою став би примус України до підписання мирної угоди на умовах країни-агресорки. Про це президент Франції Еммануель Макрон сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Він нагадав, що на фони мирних переговорів Росія продовжує вбивати мирних жителів та атакувати стратегічну та критично важливу інфраструктуру України.

"Для цивільного населення відповіддю не може бути поступка вимогам Росії, а навпаки, посилення тиску, який ми чинимо на нього", – процитувала Еммануеля Макрона газета Le Monde.

Відео дня

Він зазначив, що деякі глави держав та урядів закликають Україну "прийняти умови Росії". За словами Макрона, це стратегічна помилка. "Ми повинні продовжувати чинити цей тиск на Росію", – наполягав він.

Також він попередив, що у разі підписання мирної угоди Європі доведеться "визначити свої правила співіснування" з Росією, щоб "обмежити ризик ескалації".

"Європейці повинні розпочати цю роботу, враховуючи власні роздуми та інтереси", – заявив Макрон. Він запропонував європейцям "розпочати серію консультацій з цього важливого питання". При цьому, на його думку, якщо Європа хоче говорити з Росією з "позиції сили", то має "активно розвивати інструментарій" в оборонних питаннях. Зокрема, системи високоточних ударів.

Тиск на Україну - останні новини

Нагадаємо, що за даними видання The New York Times, адміністрація президента США Дональда Трампа, у намаганні добитися закінчення війни до початку літа, нарощує тиск на Україну. Ключовим елементом тиску стають питання Донбасу і проведення виборів.

Сьогодні, 13 лютого, Трамп закликав президента України Володимира Зеленського до швидкого підписання мирної угоди. За словами Трампа, Росія хоче укласти мирну угоду.

Вас також можуть зацікавити новини: