Відомий ексклюзив з PlayStation несподівано вийде на ПК через 18 років

Збірник Master Collection Vol. 2, до якого увійдуть порти Metal Gear Solid 4: Guns of Patriots і Peace Walker, випустять наприкінці серпня.

Під час State of Play 2026 компанія Konami офіційно анонсувала Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 – збірку класичних ігор серії Metal Gear Solid. До неї увійдуть порти Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots і Metal Gear Solid: Peace Walker.

MGS 4 представляє найбільший інтерес для фанатів і користувачів ПК, оскільки більше 18 років стелс-екшен Хідео Кодзіми залишався ексклюзивом PlayStation 3. Завдяки Vol. 2 гра з'явиться на актуальних платформах: ПК, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch і Switch 2.

Відомо, що перевидання Metal Gear Solid 4 буде підтримувати покращену роздільну здатність, підвищений FPS і настроюване управління, а Peace Walker – онлайн в режимах CO-OPS (2–4 гравці) і VERSUS OPS (до 6 гравців).

Реліз збірки відбудеться 27 серпня. В якості бонусів гравці отримають Metal Gear Ghost Babel (мобільний спін-офф з GameBoy), цифровий саундтрек з ігор, сценарій і текстовий гайд з детальною інформацією про сюжет і персонажів. В українському Steam збірку можна замовити за 2099 грн.

Також Konami випустила фінальне оновлення для збірки Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, яке додає таку очікувану гравцями нативну підтримку роздільної здатності 4K в MGS 2 і MGS 3 і виправляє безліч помилок.

До слова, вже 19 березня на ПК вийде нова гра Кодзіми – Death Stranding 2. Портування на комп'ютери відбувається всього через 8 місяців після консольного релізу. З поліпшень – розблокований фреймрейт, а також технології апскейлінгу (FSR, XeSS і DLSS) і генерації кадрів.

Раніше Konami провела опитування серед гравців, ремейк якого Metal Gear їм зробити наступним. Серед варіантів є навіть MGS 5: Phantom Pain.

