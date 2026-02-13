Нафтова імперія Путіна сиплеться, але він не відчепиться від України, - The Telegraph

Російська нафта вже продається на 40% дешевше від ринку, але війна цікавить диктатора більше.

Росія змушена продавати свою нафту із рекордними знижками, аби хоч хтось на неї спокусився. Це означає втрату значної частини доходів російського бюджету і труднощі з подальшим фінансуванням агресії проти України, але Кремль ще не достатньо наляканий. Про це пише The Telegraph.

Видання зазначає, що ціна на базову російську марку нафти Urals у січні впала в середньому до 37,50 доларів за барель, оскільки Кремль зіткнувся з санкціями США та складнішими торговельними відносинами з Індією.

Колишній головний економіст Інституту міжнародних фінансів Робін Брукс зауважує, що тепер російська нафта коштує на 42% менше за еталонну марку Brent, яка торгується на рівні 67 доларів за барель.

За словами аналітиків, якщо досі російським експортерам здебільшого вдавалося обходити західні нафтові санкції, то запровадження у жовтні санкцій проти двох найбільших нафтових компаній РФ, "Роснефть" та "Лукойл" значно ускладнило їм життя.

"Якщо це продовжуватиметься, це створить великі проблеми для Путіна, оскільки ключовою частиною стратегії підтримки внутрішньої економіки на плаву є використання високих доходів від експорту нафти", – сказав аналітик Стеффен Дітель з Altana Wealth.

Крім того новим ударом по Росії стала домовленість лідерів США та Індії, що індійські НПЗ припинять купувати російську нафту в обмін на зниження американських мит на індійські товари.

А ще ж в одному з попередніх санкційних пакетів ЄС наклав заборону на купівлю нафтопродуктів, вироблених в Індії з російської нафти. Це додатково спонукало індійські НПЗ шукати інших постачальників нафти замість Росії.

Відтак у січні поставки російської сирої нафти до Індії склали в середньому 1,1 мільйона барелів на день – найнижчий показник з листопада 2022 року.

Економіст з сировинних товарів Capital Economics Хамад Хуссейн вважає, що усе це змусить Росію робити ще більші знижки на свою нафту, аби китайські НПЗ хоча б частково компенсували випадіння Індії.

Разом з тим економіст має сумніви, що поточна ситуація вже достаточно критична, аби змусити Путіна згорнути свою "триденну СВО" проти України.

Світовий ринок нафти: останні новини

Як писав УНІАН, група країн-експортерів нафти ОПЕК+ готується ухвалити важливе рішення щодо збільшення видобутку нафти з квітня 2026 року у відповідь на очікуване зростання попиту навесні та влітку.

Рішення буде ухвалено на зустрічі 1 березня за участю ключових членів картелю. Нарощування видобутку дозволить таким країнам, як Саудівська Аравія та ОАЕ, відвоювати частку ринку, тоді як Росія та Іран стикаються з обмеженнями через санкції.

