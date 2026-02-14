Втягнуть НАТО в кризу: військова симуляція показала, що можуть зробити 15 тисяч російських військових

Головна проблема, згідно з висновками учасників, полягає не стільки у військових можливостях Росії, скільки в політичній волі західних країн.

Газета WELT спільно з Німецьким центром військових ігор при Університеті Бундесверу в Гамбурзі провела масштабну симуляцію можливого конфлікту між Росією і НАТО.

Фахівці дійшли висновку, що Росія з контингентом усього в 15 тисяч військовослужбовців здатна поставити альянс в екзистенційну кризу, якщо західні країни сповільнять свою реакцію. Про це пише BILD.

За сценарієм, після гіпотетичного перемир'я в Україні Москва перекидає сили і використовує привід "гуманітарної кризи" в Калінінграді. Російські війська входять на територію Литви, а безпілотники і міни блокують ключові маршрути перекидання сил НАТО. США в перші 48 годин не визнають те, що сталося, однозначним випадком застосування статті 5, Німеччина і Польща вагаються.

Відео дня

"Щоб досягти військових цілей у Балтії, Росії не потрібно втручатися в Литву, Латвію або Естонію. Вона може встановити вогневий контроль з Білорусі та Калінінграда", - сказав австрійський військовий експерт Франц-Штефан Гаді, який грав у симуляції роль начальника російського Генштабу.

Головна проблема, згідно з висновками учасників, полягає не стільки у військових можливостях Росії, скільки в політичній волі західних країн.

"Військова мета Росії в країнах Балтії - дискредитувати НАТО як альянс і послабити Європейський союз. Цього можна досягти, переконливо продемонструвавши, що НАТО та інші країни ЄС мало що зможуть зробити, якщо Росія скаже, що відрізає країни Балтії від решти Європи", - пояснив Гаді.

Неготовність військ НАТО

Минулого року в Естонії під час масштабних маневрів українські військові показали вражаючі результати. У навчаннях брали участь 16 тис. військових з 12 країн НАТО. Тренувальний бій відбувався із застосуванням БПЛА.

10 бійців ЗСУ за півдня рознесли 17 одиниць бронетехніки і завдали 30 ударів по інших цілях. За добу НАТО втратили б два батальйони, якби бій тривав.

Цікаво, що західні військові не використовували маскування, розставляли намети і техніку прямо в полі. Під час бою не було швидкого обміну даними, інформацію обмежували, а тактика залишалася старою.

Вас також можуть зацікавити новини: