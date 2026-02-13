Зеленському треба діяти, інакше він втратить чудову можливість, - Трамп

Очільник Білого дому вважає, що Росія готова до підписання мирної угоди.

Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського до швидкого підписання мирної угоди, повідомляє Clash Report.

Зокрема, очільник Білого дому вважає, що Росія хоче укласти мирну угоду.

"Зеленському потрібно діяти. Росія хоче укласти угоду. Йому потрібно діяти, інакше він упустить чудову можливість", - сказав президент США журналісту.

Мирні перемовини: останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними The New York Times, адміністрація президента США у намаганні добитися закінчення війни до початку літа, нарощує тиск на Україну стосовно передачі Росії території Донецької області, яку вона досі утримує. Також в США вимагають від України проведення виборів.

Видання зазначає, що Україна намагається балансувати між тим, щоб виправдовувати американські очікування та уникнути неприйнятних поступок.

Також ми писали, що речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив ЗМІ, що наступний раунд переговорів між Росією, Україною та США має відбутися в Женеві 17 та 18 лютого. Пєсков додав, що цього разу російську делегацію очолить помічник президента РФ Володимир Мединський.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони, представник української делегації Рустем Умєров підтвердив цю інформацію та додав, що підготовка до зустрічі вже розпочата.

Умєров додав. що окрім нього, також Україну будуть представляти Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький. Він зазначив, що команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу.

