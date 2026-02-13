Польща звільняє від кримінальної відповідальності своїх громадян, які воюють за Україну

Нові положення мають охопити кількасот осіб і діятимуть ретроспективно - з 2014 року.

Польський Сейм ухвалив закон, що звільняє від кримінальної відповідальності громадян Польщі, які як добровольці воюють у лавах української армії.

Як повідомляє "Польське радіо", закон, що звільняє їх від юридичної відповідальності, сьогодні, 13 лютого, ухвалив Сейм. "За" проголосували 406 депутатів, "проти" - 4, утрималися - 19.

Далі законопроєкт розглядатиме Сенат. Він може його ухвалити, відхилити або внести до нього поправки.

Відео дня

Павел Суський, автор положень, депутат "Громадянської коаліції", переконує, що це правильні рішення, на які заслуговують громадяни Польщі, які воюють за українську свободу.

Політик підкреслив, що вже перше речення нового закону є безпрецедентним, адже звучить так: "прощаються і відпускаються в небуття".

Суський додав, що це типові аболіційні норми, які дозволять не карати громадян Польщі за дії, що нині підлягають покаранню.

За оцінками авторів законопроєкту, який запроваджує аболіцію для громадян Польщі, які воюють в Україні, нові положення охоплять кількасот осіб. Закон має діяти з 2014 року.

Так, кожен, хто зізнається в участі у війні без згоди польського Міністерства національної оборони, не підлягатиме покаранню. Наразі за участь у збройному конфлікті за межами країни без відповідного дозволу загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Польща і війна в Україні

Як повідомлялося, раніше президент Польщі Кароль Навроцький відповів, чи готовий сісти за стіл переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, зауваживши, що він "особисто переслідуваний Владіміром Путіним та Російською Федерацією", тому не квапиться сідати за стіл "зі злочинцем Путіним та з представником режиму Лукашенком".

Водночас Навроцький зауважив, що якщо цього вимагатимуть інтереси польської держави, то як президент Польщі він до цього готовий.

Вас також можуть зацікавити новини: