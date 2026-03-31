У 'ПриватБанку' подешевшав євро: актуальний курс валют на останній день березня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,05 грн, а євро – 50,76 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 31 березня, зріс на 3 копійки і становить 44,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 25 копійок і складає 50,75 гривню за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,50 гривні, а євро - за курсом 49,75 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок не змінився і складає 44,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 26 копійок і становить 50,76 гривні.

Нацбанк встановив на 31 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,80 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,31 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 18 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні подешевшав на 4 копійки і становить 44,10 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,55 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 9 копійок і складає 50,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50 гривень за євро.

