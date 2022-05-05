За словами Милованова, під час війни фінансування від міжнародної спільноти точно буде надходити.

Україна має три джерела залучення ресурсів для відновлення - міжнародне співтовариство, Росія і власні резерви.

Про це розповів на брифінгу у медіацентрі "Україна" радник керівника Офісу президента України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

За його словами, під час війни підтримка від міжнародної спільноти точно буде надходити.

"В час, поки триває війна, вони (інші країни - УНІАН) точно будуть давати фінансування. Після війни в них почнеться політизація - хто відповідає, за чий рахунок буде проводитись плата. Кожен буде намагатись платити менше, а мати більше піару. Гроші точно будуть, але можуть бути проблеми з їх очікуванням", - наголосив Милованов.

Він також додав, що не потрібно чекати, поки війна закінчиться, а треба робити відбудову вже зараз.

"Це неправильно - чекати поки щось закінчиться... Росія поки існує, вона буде загрозою. Тому загроза буде залишатись, а відбудовуватись потрібно зараз", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії отримала різної підтримки на більш ніж 12 млрд доларів у вигляді зброї та фінансової підтримки.

Міжнародна донорська конференція, яка проходила сьогодні, 5 травня, у Варшаві, зібрала для України 6,5 млрд дол.