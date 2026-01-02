З січня ФОПи будуть платити податки по-новому: роз’яснення Податкової служби

У 2026 році для підприємців встановлені нові розміри єдиного податку та військового збору.

З 1 січня 2026 року фізичні особи-підприємці, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, будуть сплачувати єдиний податок та військовий збір за новими ставками через зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

За інформацією Державна податкова служба України, з нового року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 гривень, а мінімальна заробітна плата – 8 647 гривень. Відповідно до цих показників і розраховуються ставки єдиного податку та розмір військового збору.

Для ФОП – платників єдиного податку I, II та IV груп у поточному році ставка військового збору складає 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня. Наразі ця сума становить 864,7 гривні.

Єдиний податок для I групи встановлюється у відсотках від прожиткового мінімуму, а для II групи – у відсотках від мінімальної зарплати.

Фіксовані ставки податку встановлюють сільські, селищні та міські ради, залежно від виду господарської діяльності ФОП, з розрахунку на календарний місяць.

При цьому максимальний місячний розмір єдиного податку для ФОП I групи не може перевищувати 10% прожиткового мінімуму – це 332,8 гривні. Для ФОП II групи, відповідно, єдиний податок не може бути більшим за 20% мінімальної зарплати – або 1 729,4 гривні.

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум у 2026 році

Згідно з закону про бюджет на 2026 рік, вже з 1 січня мінімальна зарплата зросла з 8000 до 8647 гривень. При цьому прожитковий мінімум також був переглянутий в бік підвищення. Загальний показник наразі становить 3209 гривень, для працездатних осіб – 3328 гривень, для непрацездатних – 2959 гривень, для дітей до 6 років – 2817 гривень і дітей 6-18 років – 3512 гривень.

Слід зазначити, що прожитковий мінімум в Україні - віртуальний показник, який вже давно не відповідає своєму призначенню. Прожити на таку суму на місяць неможливо. Водночас влада вже кілька років обіцяє встановити прожитковий мінімум на рівні фактичного, але заявляє, що спершу треба відв’язати від нього всі "невластиві" виплати.

