За словами Марченка, українська економіка після значного падіння в перших двох кварталах продемонструвала відновлення в третьому кварталі, і ця тенденція триває.

Міністр фінансів України Сергій Марченко очікує подальшого зростання економіки України.

Читайте такожПоганій урожай: у Нацбанку пояснили падіння ВВП УкраїниЯк передає прес-служба Міністерства фінансів, про це він заявив в інтерв'ю одному з видань.

Голова Мінфіну повідомив, що українська економіка після значного падіння в перших двох кварталах продемонструвала відновлення в третьому кварталі, і ця тенденція триває в четвертому кварталі, а в наступному році прогнозується зростання економіки на 4,6%.

"Економіка зростатиме навіть за умови збереження показників третього і четвертого кварталу поточного року, зокрема обсягів експорту та імпорту, виробництва і споживання. Однак ми очікуємо більш позитивні зрушення", - наводяться в повідомленні слова Марченко.

Він зазначив, що є підстави для оптимістичних очікувань за результатами другого півріччя.

"Мова йде про показники роздрібного товарообігу, споживання електроенергії, а також - динаміку відновлення. Ще немає зростання промислового виробництва, але динаміка значно покращилася в порівнянні з першим кварталом і двомісячним COVID-карантином", - сказав міністр.

За його словами, дохідна частина бюджету-2021 підкріплена детальними розрахунками.

"Це реальні кошти, які держава планує отримати в наступному році. Здійснити це можна, зокрема, шляхом боротьби з "тіньовим" сектором", - зазначив Марченко.

Що цьому передувало

Падіння валового внутрішнього продукту України, за даними Держстату, в третьому кварталі поточного року становить 3,5% стосовно аналогічного періоду 2019 року.

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Автор: Катерина Жирій