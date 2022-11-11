Робота місії відбуватиметься в онлайн-режимі.

Місія Міжнародного валютного фонду сьогодні розпочинає дискусії з представниками України щодо Моніторингової програми. Про це повідомила прес-служба МВФ в Україні з посиланням на постійного представника фонду в Україні Ваграма Степаняна.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками України у контексті продовження обговорення запиту влади щодо Моніторингової програми із залученням Ради виконавчих директорів МВФ. Діалог опиратиметься на результати зустрічей, що були проведені минулого місяця у Відні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що робота місії відбуватиметься в онлайн-режимі.

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Співпраця МВФ і України під час повномасштабної війни

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну МВФ надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 млрд доларів, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.

МВФ 17 жовтня розпочав роботу над новою програмою з Україною. Раніше колишній голова Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна розраховує у листопаді розпочати програму з МВФ і отримати по ній близько 20 млрд доларів.

21 жовтня місія Міжнародного валютного фонду за підсумками роботи 17-20 жовтня у Відні з представниками України повідомила про завершення продуктивної дискусії та продовження у найближчі тижні роботи над обговоренням нової програми.