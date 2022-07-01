S&P 500 показав найбільш різке падіння з 1970 року.

Перший квартал 2022 року відразу три основних американських фондових індекси завершили падінням.

Про це повідомляє Reuters.

NASDAQ за півроку показав найбільше процентне падіння у своїй історії.

S&P 500 показав найбільш різке падіння з 1970 року. Всі три індекси знижуються другий квартал поспіль.

За підсумками періоду з січня по червень у Dow Jones зафіксовано найбільше падіння з 1962 року.

За підсумками 30 червня торги на Нью-Йоркській фондовій біржі також закрилися зниженням. S&P знизився на 0,88%, до 3785,38 пункту. Dow Jones впав на 0,82%, до 30 775,43 пункту. Індекс NASDAQ знизився на 1,33%, до 11 028,74 пункту.

Індекси почали знижуватися після того, як у травні Федеральна резервна система США підвищила базову ставку на 50 базисних пунктів — з 0,25–0,5% до 0,75–1% річних. Такого значного підвищення ставки ФРС не відбувалося з 2000 року.

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Доступ до біржі Nasdaq для резидентів з Росії закритий з 29 квітня.

Біржі в США і країнах Північної Європи припинили роботу в Росії з 29 квітня.

Клієнти, які проживають в Росії не мають доступу до поточних ринкових даних або даних з бірж Nasdaq в США і країнах Північної Європи, якщо на рахунку відсутня позиція, що торгується на зазначених біржах.

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