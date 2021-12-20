Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,77 грн/євро.

Національний банк України на вівторок, 21 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,28 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 30,77 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,28/27,30 грн/дол., до євро - на рівні 30,74/30,77 грн/євро.

Курс на 20 грудня:

Національний банк України на понеділок, 20 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,25 грн/дол., тобто гривня ослабла на 6 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз до кінця грудня:

Експерти прогнозували, що загроза військового конфлікту змінить курс долара у грудні до 27,8-28,3 грн/дол.

Автор: Катерина Жирій