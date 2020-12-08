У листопаді кількість діючих банків не змінилась, а кількість учасників небанківського ринку зменшилася з 2079 до 2071.

Станом на 30 листопада 2020 року в Україні дії 74 банки та 2071 учасник ринків небанківських фінпослуг - у листопаді кількість діючих банків не змінилась, а кількість учасників небанківського ринку зменшилася з 2079 до 2071.

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Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

"Наразі небанківський ринок складається зі 191 ризикових (non-life) (було 194) та 20 лайфових (страхування життя) страховиків, 302 (було 303) ломбардів, 322 (було 324) кредитних спілок, 146 (було 147) лізингових компаній, 1025 (було 1026) фінансових компаній, 65 страхових брокерів. На платіжному ринку працює 36 платіжних систем, створених резидентами, та 13 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у листопаді за власною ініціативою залишили ринок та були виключені з ДРФУ дві кредитні спілки (КС "Скарбниця нації" та КС "Довіра"), один ломбард (ПТ "Ломбард "Хохич М.Д. і Компанія"), одна лізингова компанія (ТОВ "Перша лізингова компанія"), три ризикових страховики (ПрАТ "СК "В.І П.", СТЗДВ "Захід-Резерв", АТ "Гарант-Система") та три фінансові компанії (ТОВ "Фінансово-кредитна установа", ТОВ "ФК "Дінеро" та ТОВ "Укрпозика").

Водночас було зареєстровано дві нові фінкомпанії "Кредити готівкою" та "Бі. Мані" та видано нових ліцензій 7 учасникам ринку фінансових послуг у сфері страхування СК "Престиж", фінансового лізингу "Імпорт Карс Лізинг" і "Лід Лізинг", надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту ФК "Суперіум" і послуг з фінансового лізингу ФК "Тайгер Фінанс", і послуг з факторингу ТОВ "Кредити готівкою", серед них з надання гарантій ФК "Бі. Мані".

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Автор: УНІАН