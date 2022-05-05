Такі надавачі фінансових послуг можуть звернутися до Нацбанку для призначення довіреної особи, якій можна передати право їхнього голосу.

Національний банк України заборонив резидентам РФ брати участь в управлінні небанківськими установами.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

"Регулятор заборонив громадянам РФ, а також особам, що постійно проживають у РФ, та російським компаніям, які є власниками істотної участі (від 10%) у страхових, лізингових, фінансових, факторингових компаніях та інших надавачах небанківських фінансових послуг, прямо чи опосередковано користуватися правом голосу та брати участь в управлінні компанією до скасування чи припинення воєнного стану в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що надавачі фінансових послуг, у яких власниками істотної участі є громадяни РФ чи компанії, зареєстровані в РФ, можуть звернутися до Нацбанку для призначення довіреної особи, якій можна передати право їхнього голосу. Довіреними особами не зможуть бути громадяни Росії та особи, що мають постійне місце проживання у РФ. Рішення про призначення довіреної особи ухвалюватиметься Національним банком протягом 30 робочих днів.

Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ, яка набирає чинності з 5 травня 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 1 березня 2022 року заборонив зарахування коштів на рахунки клієнтів – фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь; приймання в Україні платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь.

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