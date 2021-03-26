Заяву зробив офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн під час прес-конференції.

МЗС Китаю взяло до відома заяви української влади про повернення "Мотор Січі" у державну власність і вимагає захистити інтереси китайських компаній та інвесторів.

Таку заяву зробив офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн під час прес-конференції, повідомляється на сайті відомства.

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"Ми взяли до відома відповідні заяви. Китай вимагає, щоб Україна захищала законні права та інтереси китайських компаній та інвесторів відповідно до закону і належним чином вирішувала пов'язані з цим питання", - заявили в китайському МЗС.

Що цьому передувало

14 січня Мінторг США ввів санкції проти китайської компанії Skyrizon, яка купила акції АТ "Мотор Січ", заявивши, що компанія загрожує національній безпеці США.

29 січня Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, зокрема щодо китайської компанії Skyrizon.

11 березня РНБО прийняла рішення про повернення "Мотор Січі" в державну власність.

12 березня 2021 року Китай прокоментував рішення РНБО про націоналізацію "Мотор Січі".

У Верховній Раді готують законопроект про націоналізацію АТ "Мотор Січ".

"Мотор Січ"

Компанія "Мотор Січ" є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу та енергетичне обладнання.

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Автор: Олена Коваленко