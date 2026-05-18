Часу лишилось небагато: українців попередили про крайній термін дії коштів 'Нацкешбеку'

Накопичені кошти можна використати на оплату комунальних і поштових послуг, продуктів харчування, ліків та донати.

Кошти, накопичені громадянами на картках "Національного кешбеку", потрібно витратити до 30 червня 2026 року включно. Невикористані кошти повернуться до державного бюджету.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки, потім програма "Національний кешбек" продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній.

"Кешбек за квітень українці отримають наприкінці травня – ці кошти також потрібно використати до 30 червня. Виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком", - ідеться в повідомленні.

Користувачі програми отримуватимуть 5% або 15% компенсації за купівлю товарів українського виробництва, а саме:

5% кешбеку нараховують за купівлю продуктів харчування, автотовари, аптечні товари, вироби для саду та городу;

15% кешбеку нараховують за непродовольчі товари, такі як одяг, взуття, техніка, іграшки, товари для хобі, відпочинку, ремонту, а також харчові продукти: тверді та м’які сири, макарони, вівсяні та гречані крупи.

Зазначається, що накопичені кошти можна використати на оплату комунальних послуг, оплату поштових послуг, придбання продуктів харчування українського виробництва, придбання медичних виробів чи ліків українського виробництва, купівлю книжок чи іншої друкованої продукції, донати на благодійність, зокрема і на підтримку ЗСУ.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев повідомляв, що державною програмою "Національний кешбек" щомісяця користуються близько 4,8 млн українців. Дві третини користувачів є сім’ями з доходом нижчим за середній.

З 12 березня Кабмін запровадив кешбек на пальне. Причиною став стрибок цін на пальне на АЗС через війну на Близькому Сході.

