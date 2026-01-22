Путіну вдалося зупинити Європу від конфіскації активів РФ, – Зеленський

Зокрема, в ЄС вирішили заморозити безстроково російські активи, але не змогли їх конфіскувати.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ініціатору війни Володимиру Путіну вдалося зробити так, що Європа не наважилась конфіскувати російські заморожені активи та повністю їх використати на потреби захисту України. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі.

"Це вже четвертий рік найбільшої війни в Європі після Другої світової війни, і чоловік, який її розпочав, є не лише вільним, але й він досі воює за свої заморожені гроші в Європі. І ви знаєте що – він має певний успіх. Це правда. Саме Путін той, хто намагається вирішити, як російські заморожені активи мають бути використаними. Не ті, хто мають силу покарати його за цю війну", - наголосив Зеленський.

Хоча російські знерухомлені активи не були конфісковані, президент України вдячний, що Європейський Союз вирішив заморозити ці російські активи безстроково.

"Але, коли настав час використати усі ті активи для захисту від російської агресії – рішення було заблоковане. Путіну вдалося це зробити, так. Вдалося зупинити Європу, на жаль", - додав Зеленський.

Конфіскація активів РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, більшість знерухомлених коштів російського Центрального банку на території країн-членів Євросоюзу зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear. Водночас, Бельгія виступила проти конфіскації цих активів.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер вважає, що повна конфіскація державних активів Російської Федерації, знерухомлених в межах Європейського Союзу, стане актом війни.

Раніше у Євросоюзі ухвалили рішення про безстрокове знерухомлення російських активів.

Спочатку передбачалось, що заморожені активи підуть на затвердження багатомільярдної позики на потреби України. Але замість цього в ЄС вирішили взяти кошти для позики на суму обсягом 90 млрд євро із запозичень на ринках капіталу, підкріплених бюджетними запасами Євросоюзу.

