У "Нафтогазі" нагадали, що Олена Осмоловська, Олена Зеркаль і Вадим Гламаздін вирішили завершити свою роботу в компанії після приходу Вітренко на посаду голови правління.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" змінила управлінську команду, що займається протидією запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Зазначається, що "Нафтогаз" проводить відповідні зміни для здійснення справжніх і складних реформ, а також пошуку нових інструментів протидії проекту "Північний потік-2".

"Саме над такими завданнями працюватимуть у Національній акціонерній компанії Мирон Василик та Роман Супрун. Найближчим часом команда буде тільки поповнюватися професіоналами", - сказано в повідомленні.

За інформацією прес-служби, Василик на позиції радника голови правління займатиметься питаннями розширення співпраці компанії з міжнародними організаціями. Василик закінчив одну з кращих бізнес-шкіл світу (INSEAD) і має великий професійний досвід. Тривалий час був співробітником Національного комітету Республіканської партії, Державного департаменту та Департаменту захисту навколишнього середовища США. Крім того, Василик працював у таких всесвітньо відомих компаніях, як The PBN Company, Burson-Marsteller і Gavin Anderson & Company. У період з 2014 по 2019 рр. був генеральним директором PBN Hill + Knowlton Strategies.

Повідомляється, що Супрун виконуватиме обов'язки керівника за напрямом взаємодії з парламентом, органами державної влади та іншими зацікавленими сторонами групи "Нафтогаз". Супрун приєднався до команди "Нафтогазу" у жовтні 2019 року і був активно залучений у просування важливих для групи законодавчих ініціатив, у тому числі анбандлінгу компанії.

Супрун - фахівець у сфері адвокації та взаємодії з органами влади (GR), закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародний бізнес». Він має тривалий досвід роботи у провідних консалтингових компаніях та проектах, що спеціалізуються на GR та лобіюванні.

"Очікується, що командна взаємодія Мирона Василика, Романа Супруна та інших відповідальних співробітників Групи "Нафтогаз" дозволить забезпечити ефективну протидію реалізації проекту "Північний потік-2", щодо якого з березня поточного року інтенсивність опору відчутно зменшилася", - зазначили в компанії.

У "Нафтогазі" нагадали, що Олена Осмоловська, Олена Зеркаль і Вадим Гламаздін вирішили завершити свою роботу в компанії після приходу Юрія Вітренка на посаду голови правління.

"Керівництво Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" висловлює подяку колегам, які залишили НАК", - сказано в повідомленні.

Кадрові перестановки в "Нафтогазі"

28 квітня Кабінет Міністрів припинив повноваження членів Наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", а також голови правління Андрія Коболєва, і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

Підставою для прийняття цього рішення став розгляд звіту діяльності компанії за 2020 рік. За підсумками минулого року "Нафтогаз" отримав 19 млрд грн чистого збитку, тоді як фінпланом передбачався прибуток у розмірі 11,5 млрд грн.

За результатами засідання Загальних зборів акціонерів робота наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнана незадовільною.

30 квітня члени наглядової ради НАК зібралися на позачергове засідання. Всі члени ради "Нафтогазу", які були присутні на позачерговому засіданні, подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень.

5 травня члени правління "Нафтогазу України" закликали уряд врегулювати ситуацію з наглядовою радою компанії, яка подала у відставку.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що ротація в керівництві "Нафтогазу" відбулася згідно із законом.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що членам наглядової ради НАК "Нафтогаз України" надійшла пропозиція від уряду залишитися на рік. За цей час буде проведено прозорий і публічний відбір кандидатів до наглядової ради, а вже після цього - конкурс на нового голову компанії.

12 травня 2021 року "Велика сімка" висловилася з приводу ситуації з "Нафтогазом".

19 травня 2021 року Кабмін продовжив повноваження наглядової ради "Нафтогазу" ще на рік.

20 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський назвав причину звільнення Коболєва.

21 травня 2021 року з компанії пішов топ-менеджер Віллем Коппульс.

26 травня 2021 року стало відомо про те, що радник голови правління НАК "Нафтогаз України" Лана Зеркаль написала заяву про звільнення.

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Автор: Ганна Бредіхіна