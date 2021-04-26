Експерти ICU очікують подальшого зміцнення гривні до 27,50 грн/дол.

Сплата щомісячних податкових платежів на поточному тижні та менший вихід нерезидентів з ОВДП мають підтримати гривню, і курс може продовжити поступовий рух у напрямку 27,5 грн/дол.

Про це йдеться у фінансовому тижневику компанії ICU.

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«Зменшення попиту на валюту від нерезидентів, потреба в гривневій ліквідності для сплати щомісячних податків та інших витрат напередодні досить тривалого періоду святкових і вихідних днів будуть створювати додаткову підтримку для гривні. Тому ми очікуємо, що курс гривні продовжить поступово зміцнюватися на цьому тижні та буде рухатися в напрямку 27,5 грн/дол.», - сказано в документі.

Відзначається, що валютний ринок третій тиждень поспіль балансується самостійно, без валютних інтервенцій НБУ, який допускає помірні коливання курсу гривні.

«Позитивні новини щодо ситуації на сході країни з четверга змінили сентимент на ринках на краще. На світових ринках прибутковості українських єврооблігацій знизилися, а на внутрішньому ринку нерезиденти сповільнили вихід з ОВДП. Це зменшило попит на іноземну валюту, і за підсумками тижня гривня посилилася на 0,3% до 27,92 грн / дол.», - йдеться в тижневику.

Що цьому передувало

Національний банк України на вівторок, 27 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,86 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Група ICU

Група ICU - незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної та Східної Європи. Під її управлінням знаходяться активи в розмірі понад 500 млн доларів США.

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Автор: Катерина Жирій