Зараз місце Росії на енергетичному ринку активно займають інші країни.

Санкції, введені проти Росії на тлі повномасштабного військового вторгнення РФ на територію незалежної України не будуть скасовані навіть у разі повної капітуляції Путіна.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.

"Російська економіка перебуває під впливом санкцій, які проявляться не зараз. Не варто думати, що Путін оголосить капітуляцію або мир, і санкції буде легко прибрати. Багато санкцій дуже довгострокові, на ціле покоління, їх просто так зняти неможливо", - зазначив експерт.

Пекар також підкреслив, що місце Росії на енергетичному ринку активно посідають інші країни.

"Є ще такий момент, як відхід Росії з великих ринків нафти та газу, і є дуже багато країн, які радісно туди заходять і вже ніколи це місце Росії не віддадуть. Не зможе Росія прийти та сказати: ми закінчили війну, віддайте нашу частину ринку, яку ви зайняли, поки нас не було", - заявив Пекар.

Експерт також підкреслив, що відмова від російської нафти відріже РФ дорогу назад.

"Я вже не кажу про те, що нафта є однією з важливих причин цієї війни, саме нафта накачала грошима російський авторитаризм... Нафта постійно виробляє авторитаризм, авторитаризм виробляє війну. Викопне паливо призводить до екологічних криз і можливих змін клімату. Тобто все це: нафта, російське вторгнення, зміна клімату — частини одного великого процесу. І світ, відмовляючись від викопного палива, бореться з цими наслідками комплексно, очевидно, дороги назад не буде", - зазначив експерт.

Нафтове ембарго: що відомо

Прийняття шостого пакету санкцій ЄС проти Росії затримується через окремі країни, які найбільш залежні від поставок російської нафти. ЄС запропонував надати їм відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт і Братислава - з 2025 року.

Однак для Угорщини ця пропозиція здалася недостатньо вигідною. В обмін на нафтове ембарго проти Росії, запропоноване Єврокомісією, Будапешт вимагає від ЄС мільярдної допомоги. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оцінив відмову від російської нафти в 15-18 мільярдів євро.

22 травня 2022 року в Європарламенті закликали ввести нафтове ембарго проти РФ без Угорщини.

Війна в Україні:

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні входить у фінальну фазу, в ході якої на нас очікує контрнаступ і звільнення окупованих територій.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія готується до ведення довготривалої війни.

"За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить в затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, в Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб при необхідності перейти до оборони", - зазначив він.

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