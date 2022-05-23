Ліміт на такі операції не має перевищувати 10 тисяч гривень на одну повнолітню особу.

У Німеччині з завтрашнього дня, 24 травня, українці зможуть обмінювати готівкові гривні на євро.

Про це повідомила прес-служба Deutsche Bank.

"Біженці, які втекли від війни в Україні, можуть обміняти банкноти гривні на євро в Німеччині з 24 травня 2022 року. Про це домовилися з Національним банком України Федеральне міністерство фінансів, Німецький федеральний банк і банківська галузь Німеччини", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що ліміт на такі операції не має перевищувати 10 тисяч гривень на одну повнолітню особу.

"Дорослі біженці з України можуть обміняти в німецьких кредитних установах-учасницях до 10 000 гривень з особи на євро. Приймаються банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 гривень чинної серії Національного банку України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Комітет постійних представників схвалив рекомендацію Раді ЄС стосовно конвертації банкнот гривні у валюту держав-членів для підтримки українських біженців, які відчувають труднощі з обміном своїх банкнот на валюту ЄС.

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