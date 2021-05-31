Перегляд прогнозу щодо зростання світової економіки пов'язаний з масовою вакцинацією від коронавірусу людей в розвинених країнах.

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) поліпшила прогноз щодо зростання світового ВВП у 2021 році до 5,8%.

У звіті ОЕСР відзначається, що деяким країнам на відновлення економіки після кризи може знадобитися від трьох до п'яти років, передає НВ.

Раніше в ОЕСР прогнозували зростання світового ВВП в поточному році на 4,2%. У 2022 році організація прогнозує зростання в 4,4% проти очікуваних 3,7%.

Перегляд прогнозу пов'язаний з масовою вакцинацією від коронавірусу людей у розвинених країнах. Також вплив на оцінку мали державні стимули. Разом із тим в ОЕСР відзначили, що в багатьох країнах із ринковою економікою, де доступ до вакцин і можливості для держпідтримки обмежені, відновлення економіки буде стриманим.

На цей час світова економіка повернулася до рівня активності, що передує пандемії, відзначають в ОЕСР. Однак, до кінця 2022 року реальний світовий дохід, як і раніше, буде приблизно на $3 трлн менше, ніж було би без кризи.

Також в організації відзначають, що відновлення економіки буде нерівномірним і вразливим до нових спадів доти, поки більша частина населення світу не буде вакцинована.

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Експерти ОЕСР також припускають, що деякі обмеження мобільності й різних активностей людей все ще слід зберігати, особливо - міжнародних поїздок.

Також наголошується, що різні темпи відновлення економік у різних країнах обумовлені як стратегією громадської охорони здоров'я, так і швидкістю вакцинації, фінансовою підтримкою і ступенем важливості для економіки секторів, що сильно постраждали від карантину, наприклад туризму.

За даними ОЕСР, Південна Корея і США вже повернулися до допандемічного рівня доходів, а країнам Європи знадобиться на це ще рік. При цьому, для Мексики і ПАР цей процес може зайняти ще від трьох до п'яти років.

ОЕСР прогнозує зростання економіки США у 2021 році на 6,9% і на 3,6% у 2022-му. Економіка єврозони, за прогнозами організації, зросте відповідно на 4,3% і 4,4%.

Тим часом підйом ВВП Китаю у 2021 році оцінюється в 8,5%, а в 2022 році - 5,8%.

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Автор: Олександр Топчій