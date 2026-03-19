Мерц закликав ЄС виділити Україні €90 млрд, обійшовши вето Орбана

Мерц закликав ЄС діяти рішуче та не допустити блокування допомоги Україні через позицію Угорщини, наполягаючи на посиленні тиску на Росію.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із жорсткою заявою щодо фінансової допомоги Україні, закликавши Європейський Союз терміново розблокувати пакет на 90 млрд євро, навіть попри позицію окремих держав.

Про це повідомляє DW із посиланням на заяву Мерца в Бундестазі 18 березня. У своїй промові канцлер дав зрозуміти, що блокування рішень однією країною не повинно паралізувати політику ЄС.

"Ми не повинні зважати навіть на одну-єдину країну Європейського Союзу, яка зараз із внутрішньополітичних причин і через виборчу кампанію створює цю блокаду в Європі", – наголосив він.

Йдеться, ймовірно, про позицію Угорщини на чолі з прем’єром Віктором Орбаном, яка погрожує заблокувати як фінансову допомогу Україні, так і новий пакет санкцій проти Росії. До гальмування процесу також долучається Словаччина.

Водночас Мерц підкреслив, що Європа разом зі США повинна посилювати тиск на Москву на тлі війни, що триває.

90 млрд євро для України - що відомо про допомогу

Лідери ЄС ще у грудні 2025 року погодили надання Україні масштабного кредиту, який має покрити фінансові потреби держави до 2027 року. Однак для старту виплат необхідне остаточне рішення Європейської ради.

Затримка, зокрема, пов’язана з позицією Будапешта, який прив’язує своє рішення до ситуації навколо нафтопроводу "Дружба".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто днями заявив: поки Україна не відновить транзит російської нафти до Європи через нафтопровід "Дружба", Угорщина блокуватиме рішення ЄС щодо надання Києву кредиту на 90 мільярдів євро.

