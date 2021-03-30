Проект закону передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового добровільного декларування активів фізосіб.

Верховна Рада в ході позачергового засідання схвалила прийняття в першому читанні президентського законопроекту про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб.

За прийняття за основу законопроекту № 5153 "Про внесення змін до Податкового кодексу України про стимулювання детінізації доходів і підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору до бюджету" проголосували 245 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Згідно з пояснювальною запискою до документа, проект закону передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.

Зазначається, що суб'єктом декларування в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації не зазначатиметься інформація про джерела походження задекларованих активів.

В одноразовій добровільній декларації можуть бути відображені такі активи фізособи, як валютні цінності (крім коштів у готівковій формі), цінні папери, рухоме та нерухоме майно, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, частки (паї) у майні юридичних осіб, які перебувають (зареєстровані) як в Україні, так і за кордоном.

Збір з одноразового добровільного декларування визначатиметься за такими ставками: 5% за валютними цінностями, розміщеними на рахунках у банках в Україні, а також іншими активами, зареєстрованими в Україні; 9% за валютними цінностями, розміщеними на рахунках у фінустановах за кордоном, а також іншими активами, що знаходяться за кордоном; 2,5% за номінальною вартістю державних облігацій України з терміном обігу понад 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 1 січня 2021 року до 20 Червня 2022 року одноразової добровільної декларації.

Що цьому передувало

Раніше глава держави звернувся до уряду з пропозицією розробити та внести до парламенту законопроект про одноразове декларування, який повинен був бути підготовлений у співпраці з експертами, бізнесом і Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Автор: Катерина Жирій