Уряд визначив порядок підтвердження та зарахування періодів роботи українців в іншій державі до стажу роботи для призначення пенсії за віком.
Про це йдеться у постанові, ухваленій Кабміном (№ 562).
Зазначається, що українці, які працювали в інших державах і у яких відсутній необхідний страховий стаж, мають додавати до заяв про призначення пенсії підтвердні документи щодо наявності такого стажу.
При цьому якщо за змістом документів неможливо підтвердити зарахування періодів роботи в іншій державі до страхового стажу або якщо особа не подала підтвердних документів, то територіальний орган Пенсійного фонду має подати відповідний запит до МЗС. Міністерство, в свою чергу, надсилає іншій державі та органу, що здійснює пенсійне забезпечення в іншій державі, запит щодо надання підтвердних документів.
Після отримання відповідних документів від МЗС територіальний орган Пенсійного фонду зараховує до страхового стажу особи періоди роботи в іншій державі.
Пенсії в Україні - останні новини
Кабінет міністрів затвердив порядок підтвердження та зарахування стажу роботи в іншій державі до 1992 року для визначення права на призначення пенсії за віком. Він передбачає, що якщо особа до 1992 року в певний період часу працювала за межами України в республіках колишнього СРСР, то у заяві про призначення пенсії необхідно зазначити інформацію про те, що вона отримує або не отримує пенсійні виплати в інших державах.
Станом на 1 квітня середній розмір пенсійної виплати в Україні становить 6341,11 грн. Найвищі пенсії отримують жителі Києва (8708,03 грн), Донецької області (7813,93 грн) та Луганської області (7314,01 грн).