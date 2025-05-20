До заяви про призначення пенсії слід надати підтвердні документи щодо наявності такого стажу.

Уряд визначив порядок підтвердження та зарахування періодів роботи українців в іншій державі до стажу роботи для призначення пенсії за віком.

Про це йдеться у постанові, ухваленій Кабміном (№ 562).

Зазначається, що українці, які працювали в інших державах і у яких відсутній необхідний страховий стаж, мають додавати до заяв про призначення пенсії підтвердні документи щодо наявності такого стажу.

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При цьому якщо за змістом документів неможливо підтвердити зарахування періодів роботи в іншій державі до страхового стажу або якщо особа не подала підтвердних документів, то територіальний орган Пенсійного фонду має подати відповідний запит до МЗС. Міністерство, в свою чергу, надсилає іншій державі та органу, що здійснює пенсійне забезпечення в іншій державі, запит щодо надання підтвердних документів.

Після отримання відповідних документів від МЗС територіальний орган Пенсійного фонду зараховує до страхового стажу особи періоди роботи в іншій державі.

Пенсії в Україні - останні новини

Кабінет міністрів затвердив порядок підтвердження та зарахування стажу роботи в іншій державі до 1992 року для визначення права на призначення пенсії за віком. Він передбачає, що якщо особа до 1992 року в певний період часу працювала за межами України в республіках колишнього СРСР, то у заяві про призначення пенсії необхідно зазначити інформацію про те, що вона отримує або не отримує пенсійні виплати в інших державах.

Станом на 1 квітня середній розмір пенсійної виплати в Україні становить 6341,11 грн. Найвищі пенсії отримують жителі Києва (8708,03 грн), Донецької області (7813,93 грн) та Луганської області (7314,01 грн).

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