У випадку втрати відправлення оператор може відшкодувати збитки у розмірі суми оголошеної цінності поштового відправлення.

Українцям пояснили, які вони мають основні права та алгоритми дій на випадок втрати відправлення чи затримок у доставці.

Як повідомляє прес-служба Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку (НКЕК), якщо користувач хоче бути впевненим, що у разі втрати відправлення він отримає компенсацію на визначену ним суму, то необхідно вказати оголошену цінність пересилання, і тоді 1% від оголошеної цінності відправлення додається до базового тарифу.

"Наприклад, за тарифом "Укрпошта стандарт" з Києва до Львова відправити поштове відправлення масою до 250 г та оголошеною цінністю 500 гривень буде коштувати: 42+5=47 грн. У випадку втрати такого відправлення оператор має відшкодувати збитки у розмірі суми оголошеної цінності поштового відправлення, вартості послуги поштового зв’язку та штраф у розмірі 50 % вартості послуги", - йдеться в повідомленні.

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Тобто у разі якщо ваше реєстроване поштове відправлення до Львова з оголошеною цінністю 500 грн не доїхало до адресата у Львові, ви маєте право вимагати від оператора 578,75 гривень. З них 500 грн за цінність поштового відправлення + 52,5 грн. за вагу та страхування + 26,25 грн., що є 50% штрафу.

У НКЕК також відмітили, що інші поштові оператори взагалі не пропонують клієнтам тарифів без страхування. У випадку втрати або пошкодження посилки клієнт отримує компенсацію згідно з розміром оголошеної вартості – саме від неї нараховуватиметься вартість страхування та залежатиме кінцева ціна доставки. У деяких операторів вартість страхування посилок уже включено в ціну доставки. На дорожчі посилки страхування обійдеться ще у 0,5% від оголошеної вартості.

"Якого б поштового оператора чи тариф ви не обрали, важливо чесно вказувати оголошену цінність поштового відправлення, тому що саме цю суму ви зможете отримати у разі втрати або пошкодження відправлень. А також відповідально обирати оператора поштового зв’язку та запропоновані ними тарифи на послуги поштового зв’язку, враховуючи всі ризики та компенсаційні механізми", - додали в НКЕК.

Робота пошти в Україні

У вересні Кабінет міністрів України затвердив офіційний список предметів, які заборонено надсилати поштою. Так, згідно рішення Кабміну, не можна надсилати поштою: національну валюту, крім нумізматичних монет та їх колекцій, іноземну валюту; харчові продукти, строк придатності яких не перевищує 10 днів; вогнепальну зброю усіх видів; наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори; алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об’ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка; токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини; тварин та отруйні рослини; спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації; біологічні агенти.

25 вересня державний поштовий оператор "Укрпошта" презентував поштовий випуск "Зброя Перемоги. Світ з Україною", який є продовженням однойменного благодійного випуску 2022 року. Тираж поштового блоку становив 160 000 примірників.

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