За словами еколога, такі хайпові теми, засновані на потужному фінансовому інтересі, дискредитують рух з охорони навколишнього середовища в нашій країні.

Постійні перевірки бізнесу в Україні під прикриттям турботи про екологію часто носять політичний або економічний характер, що перешкоджає вирішенню реальних проблем і дискредитують сам рух з охорони навколишнього середовища.

Про це в коментарі УНІАН сказала президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

"Перевіряються підприємства не всі однаково, в більшості випадків перевірки проходять з політичних або економічних мотивів. Такі хайпові теми, засновані на потужному фінансовому інтересі, руйнують довіру на ринку. Це не відповідає потужному руху, який спостерігається, наприклад, в Європі, з охорони навколишнього середовища, а, навпаки, перетворює цей дуже важливий рух в інструмент маніпуляції, економічної та політичної боротьби, і одночасно руйнується інститут громадянського суспільства", - зазначила Циганок.

За її словами, в першу чергу держава повинна створити прозорі і рівні правила гри для всіх.

"Ключова скрипка в цьому питанні за державою. Держава повинна забезпечити прозорі правила гри, зрозумілі абсолютно для всіх. Відповідальність повинна поширюватися на всі без винятку підприємства, а не за виборчим принципом. Також ці правила повинні бути зрозумілі кожному громадянину країни", - сказала еколог.

Вона зазначила, що керівництво країни має розробити комплексну програму з охорони навколишнього середовища, яка буде підкріплена реальними механізмами реалізації та відповідальністю за її невиконання.

"Ми не можемо закривати очі на не менш важливі теми: екологічного моніторингу, якісних екологічних досліджень, стандартів якості, яких в Україні немає. Ми повинні говорити про комплексну програму на кілька десятиліть. Така програма повинна бути підкріплена реальними механізмами реалізації та відповідальністю як держави, так і бізнесу", - додала вона.

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Автор: УНІАН