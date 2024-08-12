Невеликі регіональні банки КНР почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Про це з посиланням на гендиректора АТ "Первая группа" Олексія Порошина повідомляє The Moscow Times.
Ще у травні – червні локальні кредитні організації працювали з російським бізнесом і платежі проходили відносно стабільно, але з 20 липня розрахунки було фактично призупинено.
Як каже комерційний директор компанії "Импая Рус" Олексій Разумовський, приймати прямі трансакції з РФ відмовляються більше 98% банків КНР. Це може викликати проблеми з постачанням товарів до Росії та зростання цін.
Експерти розглядали регіональні банки Китаю у якості "запасного аеродрому" для компаній з РФ. Тепер же російський бізнес намагається процювати через треті країни.
Найчастіше компанії з РФ надсилають платежі до КНР через гонконгські банки, але деякі китайські кредитні організації відмовляються з ними працювати.
Торгівля між Росією та Китаєм
Раніше західні спеціалісти повідомляли, що росіянам стає дедалі важче торгувати з КНР. Торгівля з азійською країною фактично перетворилася для російських експортерів на авантюру через замороження або затримки прямих платежів в юанях.
Також нагадаємо, що в червні стало відомо про "схему", яка дозволяє російським компаніям відкривати рахунки нерезидентів у банках КНР.