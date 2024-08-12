Раніше повідомлялось, що Москва та Пекін можуть перейти на бартерну торгівлю для обходу санкцій.

Невеликі регіональні банки КНР почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Про це з посиланням на гендиректора АТ "‎Первая группа"‎ Олексія Порошина повідомляє The Moscow Times.

Ще у травні – червні локальні кредитні організації працювали з російським бізнесом і платежі проходили відносно стабільно, але з 20 липня розрахунки було фактично призупинено.

Як каже комерційний директор компанії "Импая Рус" Олексій Разумовський, приймати прямі трансакції з РФ відмовляються більше 98% банків КНР. Це може викликати проблеми з постачанням товарів до Росії та зростання цін.

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Експерти розглядали регіональні банки Китаю у якості "запасного аеродрому" для компаній з РФ. Тепер же російський бізнес намагається процювати через треті країни.

Найчастіше компанії з РФ надсилають платежі до КНР через гонконгські банки, але деякі китайські кредитні організації відмовляються з ними працювати.

Торгівля між Росією та Китаєм

Раніше західні спеціалісти повідомляли, що росіянам стає дедалі важче торгувати з КНР. Торгівля з азійською країною фактично перетворилася для російських експортерів на авантюру через замороження або затримки прямих платежів в юанях.

Також нагадаємо, що в червні стало відомо про "схему", яка дозволяє російським компаніям відкривати рахунки нерезидентів у банках КНР.

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