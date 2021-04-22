За даними Держстату, оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-березні 2021 року зріс на 7,5% в річному вираженні.

Причинами зростання обсягів роздрібної торгівлі в Україні з початку року є відновлення економічної активності в більшості сфер української економіки в умовах дії адаптивного карантину, а також стимулювання споживчого попиту з урахуванням збільшення соціальних стандартів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

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Зазначається, що з 1 січня поточного року в Україні зросла мінімальна заробітна плата (з 5 тис.грн на кінець 2020 року до 6 тис. грн з січня 2021 року).

Також з 1 березня були проведені перерахунок та індексація пенсій для майже 10 млн громадян (зокрема, за віком, за вислугу років, по інвалідності, з нагоди втрати годувальника).

Крім цього, за інформацією Мінекономіки, позитивний вплив на роздрібну торгівлю зробила матеріальна підтримка бізнесу і населення з боку держави. Зокрема, під час зимового локдауну понад 470 тис.фізосіб-підприємців та найманих працівників отримали фінансову допомогу.

Що цьому передувало

За даними Державної служби статистики, оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-березні 2021 року, у порівнянні з січнем-березнем 2020 року, зріс на 7,5%.

Оборот роздрібної торгівлі в березні 2021 року, в порівнянні з березнем 2020 року, виріс на 13,1%, а в порівнянні з лютим 2021 року – на 11,8%.

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Автор: Павло Степанець