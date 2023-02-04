Натомість курс євро до гривні подешевшав.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 10 копійок - до 40,00 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подешевшав на 15 копійок - до 43,30 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,50 грн/дол., євро - 42,30 грн/євро.

Відео дня

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 41,15 грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в обмінниках Києва валюта подешевшала. Зокрема, курс гривні до долара зміцнився на 10 копійок - до 40,30 грн/дол.

Щодо євро курс гривні зміцнився на 7 копійок і становить 43,73 грн/євро.

Вас також можуть зацікавити новини: