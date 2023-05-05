Згідно з прогнозом НБУ в 2024 році номінальні зарплати зростуть на 19,2%.

В Україні у 2023 році середня номінальна зарплата зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) – на 3,7%.

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за квітень 2023 року. Згідно з прогнозами регулятора, після торішнього падіння в 2023 році НБУ очікує на відновлення зростання реальних заробітних плат.

"Після повноцінного відкриття кордонів значній частини бізнесів доведеться конкурувати за робітників, в тому числі і з зарубіжними роботодавцями, що стане вагомим фактором для подальшого зростання заробітних плат. У зв'язку з цим очікується зростання різниці в зарплатах для мобільної та маломобільної робочої сили", – повідомляється в прогнозі.

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Згідно з прогнозом НБУ:

у 2024 році номінальні зарплати зростуть на 19,2%;

у 2024 році реальні зарплати зростуть на 5,7%;

у 2025 році номінальні зарплати зростуть на 12,4%;

у 2025 році реальні зарплати зростуть на 4,3%.

Зарплати під час війни

Згідно січневому звіту НБУ прогноз щодо зростання зарплат в найближчі три роки виглядав наступним:

2023 рік: номінальна зарплата + 26,1%, реальна +3,3%

2024 рік: номінальна зарплата + 20,0%, реальна +6,5%

2025 рік: номінальна зарплата + 17,6%, реальна + 4,3%

За підсумками 2022 року реальні доходи українців скоротилися на 16%, хоча в номінальних цифрах було невелике збільшення. У новому році ситуація має радикально покращитися. Про це йдеться в січневому звіті Національного банку України.

За підсумками року середня номінальна зарплата в Україні зросла на 0,5%. Однак реальні доходи (з поправкою на рівень інфляції) за минулий рік впали на 15,8%.

НБУ прогнозував, що в найближчі три роки зарплати українців знову почнуть активно зростати, але тільки в номінальних цифрах. Цьому посприяє зростання витрат у військовій сфері та секторі безпеки, а також адаптація економіки до роботи в умовах війни.

1 квітня 2023 року Міжнародний валютний фонд змінив свій прогноз щодо економіки України на період з 2023 по 2027 рік. За даними МВФ, реальна зарплата у 2023 році скоротиться ще на 2,0%. У 2024 році зростання становитиме 2,5%, у 2025 році 5,0%, у 2026 році 5,0%, у 2027 році 4,0%.

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