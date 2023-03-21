Путін висловив переконаність, що "багатогранна співпраця РФ і Китаю і надалі буде розвиватися на благо народів двох країн".

Російський президент Володимир Путін під час зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном заявив про готовність допомогти китайському бізнесу замінити західні компанії, які покинули Росію через санкції.

Також Путін похвалився, що дві третини товарообігу Росії і Китаю здійснюються в рублях і юанях.

"Важливо, що у взаємній торгівлі використовуються національні валюти. Слід і далі заохочувати цю практику. Вже дві третини товарообігу здійснюються в рублях і юанях", - сказав глава Кремля.

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Як пишуть російські ЗМІ, Путін висловив переконаність, що "багатогранна співпраця РФ і Китаю і надалі буде розвиватися на благо народів двох країн".

Санкції проти Росії - прогнози експертів

РФ знаходиться в топ країн світу, проти яких запроваджено міжнародні санкції. Наприклад, за рік доходи Росії від експорту нафти скоротилися приблизно вдвічі, хоча експорт залишився майже без змін.

За прогнозами аналітиків, у 2023 році росіяни втратять 50% своїх річних доходів від експорту нафти і газу.

На тлі повномасштабного вторгнення російський ринок покинув ряд відомих брендів. Своє майно іноземні компанії продали російським бізнесам, але в зв'язку з обмеженням на імпорт багато товарів в Росії вже недоступні.

Росія у всьому звинувачує Захід і шукає обхідні шляхи, які допоможуть її ВПК отримувати технології для ведення війни.

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