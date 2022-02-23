Ці кошти підуть Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Головному управлінню розвідки.

Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроект, який передбачає збільшення фінансування сектору безпеки та оборони майже на 23 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту № 7012-д "Про внесення змін до Закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" щодо збільшення видатків на оборону" проголосували відповідно 343 та 345 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Як зазначив голова Комітету з питань бюджету Юрій Арістов, законопроект передбачає загальне збільшення видатків державного бюджету на 26,5 млрд грн.

"Цим законопроектом для вирішення невідкладних завдань передбачено збільшення видатків на 26,5 млрд грн насамперед для Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Головного управління розвідки Міністерства оборони передбачено загалом збільшення на 22,7 млрд грн на підвищення обороноздатності держави. Ще 500 млн грн – на відновлення водопостачання у Донецькій області, обласним бюджетам Донецької та Луганської областей – по 100 млн грн", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 лютого, Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроект, який передбачає, що сектор безпеки та оборони буде фінансуватися з державного бюджету у першу чергу.

Крім того, уряд планує збільшити зарплати військовим, видатки на територіальну оборону, програми розвитку та розробки сучасного озброєння.

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