Українська економіка та фінансова система залишаються стабільними.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Україна має достатньо резервів, щоб протистояти як військовій, так і економічній агресії.

Про це йшлося під час засідання уряду 23 лютого.

"Наша економіка та фінансова система залишаються стабільними. У нас є достатньо резервів та міцності, аби протистояти не лише військовій, але економічній, торгівельній, енергетичній агресії. У нас немає жодних економічних причин для погіршення ситуації, окрім паніки… Уряд має достатньо коштів на рахунках, аби фінансувати всі видатки держави… У Національного банку абсолютно достатньо резервів, а міжнародні партнери вже надали гарантії та фінансову підтримку на мільярди доларів", - сказав він.

Також прем’єр додав, що рішення Ради національної безпеки та оборони суттєво не вплине на роботу бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 лютого, Рада національної безпеки та оборони через загрозу повномасштабного вторгнення Росії підтримала введення надзвичайного стану в Україні, тепер рішення за Верховною Радою.

Загроза повномасштабного нападу Росії

Біля кордонів України все ще перебуває майже 200 тисяч російських військових. Згідно з даними ЗМІ, їхня кількість протягом останніх тижнів тільки збільшилась, всупереч заявам МО РФ про нібито відведення сил до місць постійної дислокації.

Крім того, останніми тижнями помітно загострилась ситуація на Донбасі. Провокації з боку найманців Кремля почастішали після заяви Путіна про визнання "ЛДНР".

РФ вже офіційно погодила використання регулярної армії за кордоном, тобто неприховане перекидання військ РФ в ОРДЛО.

22 лютого Путін уточнив, що визнає "ЛДНР" у межах Донецької і Луганської областей, що може бути сигналом готовності росіян до силового захоплення підконтрольних Україні територій.

Своєю чергою, американський лідер Джо Байден, коментуючи останні новини довкола російсько-української кризи, зазначив, що Вашингтон досі вірить у повномасштабну атаку РФ проти України.

Президент США зауважив, що "російські сили зберігають сили у Білорусі для атаки на Україну з півночі, включаючи воєнну авіацію і наступальні ракетні системи".

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