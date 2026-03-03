Екскерівник ОП Єрмак знайшов нове заняття: стало відомо, де він працюватиме

Він чолив один з Комітетів НААУ на громадських засадах.

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак очолив один з комітетів при Національній асоціації адвокатів України. Про це повідомив офіційний сайт НААУ.

Зазначається, що в НААУ почали роботу чотири нові постійно діючі колегіальні дорадчі органи - галузеві комітети.

Окремими розпорядженнями голови НААУ, РАУ Лідії Ізовітової створено Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення, який очолив Андрій Єрмак. Також цим розпорядженням створено ще: Комітет з питань правового забезпечення та захисту прав у сфері психічного здоров’я (голова - Ганна Іщенко); Комітет з питань нафти, газу та надрокористування (голова - Сергій Антоненко); Комітет з питань медіації (голова - Луїза Романадзе).

При цьому в повідомленні сказано, що діяльність членів рад комітетів, у тому числі керівників, здійснюється на громадських засадах.

На виконання завдань комітети взаємодіють з Радою адвокатів України, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана зі сферою відповідальності комітетів, судовими та правоохоронними органами, комітетами та апаратом Верховної Ради України, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні, правозахисними організаціями, громадськими організаціями, об’єднаннями, юридичними особами приватного та публічного права, а також фізичними особами.

Звільнення Єрмака

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2025 року керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку. Президент України Володимир Зеленський 28 листопада повідомив, що Єрмак подав у відставку і висловив вдячність йому за те, що "українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути".

В той же день на сайті президента з’явився його указ №868/2025 від 28 листопада, яким передбачається звільнити Єрмака з посади керівника Офісу президента України.

Все це відбулося на фоні повідомлення НАБУ і САП, що впродовж 15 місяців проводили розслідування з розкриття величезної корупційної схеми в галузі енергетики. Відповідна операція отримала назву "Мідас".

Учасники злочинної організації, серед яких високопосадовці, політики та бізнесмени, створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

28 листопада НАБУ і САП проводили процесуальні дії у помешканні Єрмака.

За даними Financial Times, обшуки у Єрмака могли бути пов’язані з корупцією у галузі енергетики, але тоді Єрмак не отримував підозру.

