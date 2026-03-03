Зеленський відповів, чи буде знову балотуватися у президенти

Зеленський підтвердив можливість проведення виборів до повного закінчення війни.

Президент Володимир Зеленський не впевнений у своїй майбутній участі у виборах президента.

Про це ін сказав у інтервʼю виданню Corriere Della Sera. "Справжнє питання полягає в тому: коли ми зможемо провести вибори? Безумовно, вони відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового перемир'я. І я зовсім не впевнений, що буду балотуватися, подивлюся, чого захочуть українці", – відповів Зеленський.

Водночас в Офісі президента зазначили, що медіа могло не зовсім коректно передати слова Зеленського. За їхніми словами, президент України мав на увазі наступне:

"Справжнє питання таке: коли ми зможемо провести вибори? Якщо вони відбудуться після завершення війни, а не під час тимчасового припинення вогню, я зовсім не впевнений, що балотуватимуся – подивлюся, чого захочуть українці", – зазначили в ОП.

Вибори в Україні: важливі новини

Раніше Зеленський заявляв, що Україна може провести вибори лише за умови припинення вогню терміном на два місяці. Водночас він поставив під сумнів бажання партнерів щодо виборів. За словами президента, справжньою метою може бути бажання "замінити" його.

Зазначимо, що на тлі війни на Близькому Сході, Зеленський заявив, що готовий відправити українських експертів у цей регіон, але лише за умови встановлення тимчасового перемирʼя в Україні. Він пояснив, що Близький Схід має тісні економічні відносини з РФ і міг би вплинути на Москву з відповідною ініціативою.

