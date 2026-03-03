Топовий iPhone і Samsung порівняли за ключовими параметрами: який флагман кращий

Обидва пристрої належать до найкращих смартфонів на ринку, але підходи виробників різні.

Samsung Galaxy S26 Ultra – головний конкурент iPhone 17 Pro Max у сегменті топових смартфонів – дебютував наприкінці лютого. Автор популярного ютуб-каналу SuperSaf порівняв характеристики та особливості пристроїв, щоб визначити, який з них кращий.

У плані дизайну обидві моделі вражаючі – скляні панелі поєднуються з алюмінієвою рамкою, а корпус захищений за стандартом IP68. Galaxy S26 Ultra трохи тонший і легший за конкурента, тоді як iPhone зручніше відчувається в руці за рахунок більш плавних, заокруглених граней.

Смартфони оснащені 6,9-дюймовими OLED-екранами з адаптивною частотою оновлення 1-120 Гц. При цьому Samsung пропонує більш високу роздільну здатність, просунуте антиблікове покриття і функцію Privacy Display, яка обмежує видимість екрана під кутом без необхідності окремої захисної плівки.

В iPhone використовується Dynamic Island – рішення вже не нове, але сама панель відрізняється більш високою піковою яскравістю, а система Face ID працює швидко і стабільно. В S26 Ultra також встановлений ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном, чого в iPhone немає.

Камери – ще одне важливе поле битви. iPhone 17 Pro Max оснащений трьома сенсорами по 48 Мп, добре знімає і вдень, і вночі та краще підходить для фільмування. Galaxy S26 Ultra робить ставку на основний 200-Мп модуль з рекордною для серії "Ultra" діафрагмою, два телеоб'єктиви і поліпшену ультрашироку камеру.

У зйомці з зумом Samsung однозначний лідер, зазначив блогер. А ще у нього більше функцій на основі ШІ для поліпшення знімків.

З точки зору продуктивності процесори A19 Pro і Snapdragon 8 Gen 5 знаходяться приблизно на одному рівні. Зате програмна частина відрізняється кардинально: у Apple iOS 26 краща оптимізація додатків і інтеграція з "яблучною" екосистемою, тоді як One UI 8.5 пропонує більш просунуту кастомізацію і потужні ШІ-функції Galaxy AI.

У підсумку підходи у компаній різні: iPhone 17 Pro Max орієнтований на стабільність і екосистему, а Galaxy S26 Ultra приваблює просунутим дисплеєм, потужним зумом і акцентом на інтелектуальні функції.

Що стосується iPhone 18 Pro Max, то цього року головними нововведеннями, за чутками, стане поява змінної діафрагми в основній камері та менший виріз Dynamic Island.

Є ще одна причина дочекатися iPhone 2026 року – це дебютний складаний смартфон Apple. За чутками, Купертіно вдалося досягти в iPhone Fold того, чого не змогли інші компанії – "майже невидимої" лінії згину.

