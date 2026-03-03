Ціни на газ в Європі зростають шаленими темпами через війну на Близькому Сході

Аналітики підвищили прогноз цін на газ у ЄС на квітень з 360 до 550 євро за 1000 кубометрів.

Ціни на природний газ в Європі зросли на 34% на тлі невизначеності щодо того, як на довго буде зупинено експорт з найбільшого в світі заводу з виробництва скрапленого газу в Катарі, повідомляє Bloomberg.

Журналісти зазначають, що, у порівнянні з закриттям торгів 27 лютого, ціни на газ у Європі зросли на 70%.

Об’єкт державної нафтогазової компанії QatarEnergy, на який припадає близько п'ятої частини світових поставок скрапленого газу, зупинив роботу 2 березня після атаки іранських дронів. Разом з тим, журналісти зазначають, що трейдери ставлять під сумнів серйозність атак.

Втім, ще до зупинки об'єкта QatarEnergy розширення війни на Близькому Сході фактично закрило Ормузьку протоку - ключовий експортний маршрут для Катару. Водночас Пекін тисне на Тегеран, щоб той не закривав Ормузьку протоку.

"Найбільше питання для ринку полягає в тому, як довго триватимуть бойові дії. США надсилали суперечливі повідомлення щодо тривалості війни, а президент Дональд Трамп пообіцяв зробити "все, що потрібно", - зазначає видання

Тим часом аналітики Goldman Sachs Group Inc. підвищили свій прогноз щодо європейських цін на газ на квітень 2026 року з 36 до 55 євро за мегават-годину, тобто приблизно з 360 євро за 1000 кубометрів до 550 євро за 1000 кубометрів

Загострення на Близькому Сході - останні новини

Після ударів поблизу Ормузької протоки десятки танкерів із нафтою застрягли в Перській затоці та не ризикують проходити ключовий морський коридор. Це вже порушує логістику в регіоні та може поставити під загрозу виробництво нафти.

До того ж увечері 2 березня Іран заявив, що буде обстрілювати всі судна, які спробують пройти через Ормузьку протоку.

Після початку бойових дій на Близькому Сході ціни на газ у Європі різко зросли. Базові ф’ючерси підскочили до 25% – це найбільше зростання з серпня 2023 року.

