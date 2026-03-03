Путін стане єдиним переможцем у війні Трампа з Іраном, - оглядач Bloomberg

Війна з Іраном не могла статися в більш підходящий час для Кремля, або в гірший – для Києва, вважає аналітик.

Росія вже явно виграє від рішення президента Дональда Трампа розпочати війну з Іраном. І ця вигода буде зростати в міру продовження конфлікту. Про це пише у своїй колонці оглядач Bloomberg Марк Чемпіон.

Він вказує, що операція США, яка може тривати чотири-п'ять тижнів, значно виснажить американські ракетні сховища – як для наступальних, так і для оборонних цілей – а також підніме світові ціни на нафту і природний газ, від яких залежить російська економіка і військовий бюджет.

Будь-яке тривале закриття Ормузької протоки або знищення експортних потужностей з видобутку нафти і газу в Перській затоці також може позитивно вплинути на експорт підсанкційних енергоносіїв РФ.

Крім того, підтримка високоінтенсивної повітряної кампанії за участю двох авіаносних ударних груп вимагає значного збору розвідувальної інформації, від повітряної розвідки до аналізу супутникових даних в реальному часі. І в міру продовження ударів по Ірану США, швидше за все, перенаправлять ці ресурси, які мають вирішальне значення для оборони України, на свої власні цілі.

"За всіма цими пунктами війна Трампа з Іраном не могла відбутися в більш підходящий час для Кремля, або в гірший – для Києва", – пише аналітик.

Довгострокові наслідки для Росії

У Кремля мало корисних союзників, і Тегеран був одним з них з географічних причин, а також через свої розміри і розвинену збройову промисловість. Іран також є важливою ланкою в формуючому Міжнародному транзитному коридорі Північ-Південь, який Росія та Індія будують для з'єднання своїх ринків.

"Втрата Тегерана через вплив США стане для Кремля довгостроковою стратегічною втратою, не кажучи вже про те, що це буде ганебно", - зазначає Чемпіон.

Головне питання для Путіна

Однак нездатність захистити союзників не така важлива для Росії, порівняно з тим, чи досягне Путін успіху або зазнає невдачі у війні в Україні, зазначає аналітик.

Останнім часом російські війська зазнають серйозних труднощів. Їх просування на полі бою сповільнюється, навіть незважаючи на зростання втрат в особовому складі, і темпи обміну - російських втрат на завойовану територію - стають неприйнятними.

До того ж, російська економіка і державний бюджет зараз перебувають під зростаючим тиском, і прості росіяни починають відчувати наслідки.

"Різке зростання світових цін на нафту прийшло б на допомогу. Так само, як і будь-яке скорочення доступності американських ракет і перехоплювачів, або - що ще краще - усвідомлення в Білому домі того, що після Ірану США потребують припинення вогню в Україні, незалежно від умов. Будь-який тиск, який Путін міг відчувати, щоб піти на поступки заради забезпечення міцного мирного врегулювання, зник би", – зазначає аналітик.

Росія і війна в Ірані

Раніше в Forbes розкрили, які три вигоди може отримати Путін від війни на Близькому Сході. Перша – це зростання цін на нафту, що дозволить Кремлю фінансувати війну проти України.

Друга причина полягає в тому, що Іран на тлі війни ще більше потребуватиме російської зброї, і це може забезпечити Кремлю додатковий дохід.

Третя перевага від бойових дій для Москви полягає в тому, що Америка витрачає на них значні ресурси, що в майбутньому підірве здатність США надавати військову підтримку Україні.

