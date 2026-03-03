Життєво важливий партнер Ірану незадоволений перекриттям Ормузької протоки

Іранських чиновників також попросили утриматися від ударів по експортних хабах.

Китай закликав усі сторони війни в Ірані забезпечити безпечний прохід суден через Ормузьку протоку, повідомляє Bloomberg.

"Китай закликає всі сторони негайно припинити військові операції, уникнути ескалації напруженості та забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці", – заявила речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін.

Журналісти нагадують, що раніше високопосадовці з газової галузі заявляли, що Пекін тисне на іранських чиновників за лаштунками, закликаючи їх утриматися від дій, які можуть перешкодити експорту катарського газу або інших енергоносіїв, що транспортуються через протоку.

Bloomberg зазначає, що Китай - життєво важливий партнером для Ірану, оскільки скуповує переважну більшість нафти з цієї країни, але друга за величиною економіка світу залежить від регіону Перської затоки як у постачанні нафти, так і газу, які транспортуються через Ормузьку протоку.

Окрім Китаю на іранських чиновників тисне і Катар. За словами керівників державних компаній Катару, що спілкувалися з Bloomberg, урядові чиновники країни тиснуть на своїх іранських колег, щоб Тегеран не атакував нафтові та СПГ-танкери, що проходять через протоку, і замість цього дозволив постачання енергоносіїв.

Крім цього іранських чиновників також попросили утриматися від ударів по експортних хабах, таких як Катар, який самостійно постачає 30% СПГ до Китаю.

Після атак поблизу Ормузької протоки десятки танкерів із нафтою застрягли в Перській затоці та не ризикують проходити ключовий морський коридор.

Увечері 2 березня Іран оголосив про закриття Ормузької протоки. Корпус вартових ісламської революції повідомив, що Тегеран обстрілюватиме всі судна, які спробують пройти через протоку.

