Іран втратив свій єдиний експедиційний корабель (фото)

У складі ВМС Ірану він виконував роль передової плавучої бази, призначеної для забезпечення операцій далеко від іранських берегів.

Іран втратив свій єдиний експедиційний корабель під назвою INS Makran. Про удар по судну повідомляється з посиланням на супутникові знімки, які оприлюднив аналітик Джозеф Демпсі, пише Мілітарний.

За наявною інформацією, корабель перебував на території військово-морської бази в Бандар-Аббасі. На супутниковому знімку зафіксовано пожежу в районі надбудови - секції, де розташований місток, а під нею - ключові внутрішні відсіки, включно з машинним відділенням.

Є висока ймовірність, що судно зазнало критичних пошкоджень, які унеможливлюють його відновлення та подальшу експлуатацію, вважають експерти. Фактично це дозволяє говорити про його знищення.

Хто саме завдав удару - офіційно не повідомляється. Водночас не виключається причетність США. Раніше президент Дональд Трамп заявляв, що в межах операції Epic Fury Іран нібито втратив щонайменше 9 кораблів.

Супутникові знімки також свідчать про затоплення на базі ВМС Ірану в Конараку легкого фрегата IRIS Jamaran класу Moudge та корветів IRIS Bayandor і IRIS Naghdi класу Bayandor. Ще кілька суден, серед яких допоміжний Delvar і два патрульні катери класу Hendijan, імовірно також знищені, однак остаточного підтвердження поки немає.

Чим був INS Makran

INS Makran не будувався як бойовий корабель із нуля. Його створили на базі переобладнаного нафтового танкера Al Buhaira, збудованого в Японії на верфі Sumitomo Heavy Industries у місті Йокосука (префектура Канагава). Судно спустили на воду у вересні 2009 року, а завершили будівництво в березні 2010-го.

Початково це був танкер класу Aframax із дедвейтом понад 105 тис. тонн і здатністю перевозити близько 100 тис. тонн нафти. Його довжина становила майже 230 м, ширина - 42 м.

Після переходу під контроль Ірану судно переобладнали на військово-морській базі в Бандар-Аббасі. У новій конфігурації корабель спустили на воду в листопаді 2020 року, а вже в грудні він пройшов ходові випробування.

Плавуча база для далеких експедиція

У складі ВМС Ірану Makran виконував роль передової плавучої бази, призначеної для забезпечення тривалих операцій далеко від іранських берегів. Фактично це був інструмент демонстрації прапора та проєкції сили.

Судно неодноразово діяло за межами регіону Близького Сходу. Зокрема, у липні 2021 року воно перебувало в районі Ла-Маншу, що стало одним із символічних епізодів розширення географії іранської військово-морської активності.

Йдеться, що у разі остаточного підтвердження знищення INS Makran Іран фактично втратить єдину платформу, яка забезпечувала йому можливість проведення повноцінних експедиційних операцій у віддалених районах Світового океану.

Операція США в Ірані

Нагадаємо, Центральне командування США повідомило, що Американські військові сили на Близькому Сході знищили 11 іранських кораблів.

Йшлося, що іранський режим мав 11 кораблів в Оманській затоці, сьогодні - нуль. Військові США нагадали про тривалу історію іранських провокацій на воді. Зокрема, у Сполучених Штатах кажуть, що іранський режим десятиліттями переслідував і атакував міжнародне судноплавство в Оманській затоці.

