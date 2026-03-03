Євро падає на тлі війни на Близькому Сході, - Reuters

Затяжна війна може спричинити стрибок інфляції в єврозоні.

Євро та єна у вівторок, 3 березня, впали. Розширення конфлікту на Близькому Сході зосередило увагу інвесторів на країнах, залежних від імпорту енергоносіїв, і на тому, як їхні центробанки реагуватимуть на інфляційні ризики.

Як пише Reuters, долар виграв від попиту на "тиху гавань" на тлі того, як війна США та Ізраїлю проти Ірану перекинулася на сусідні країни.

Зазначається, що євро продовжив падіння через невизначеність щодо термінів відновлення поставок нафти з регіону. Головний економіст Європейського центрального банку Філіп Лейн попередив, що затяжна війна може спричинити стрибок інфляції в єврозоні.

"Європа та Японія вирізняються серед великих економік тим, що досі мають значну потребу в імпорті енергії", – зазначив валютний стратег Національного банку Австралії Родріго Катріл.

За його словами, історично такі валюти, як єна та євро, у подібних умовах зазнають труднощів.

Євро знизився на 0,21% - до 1,1662 за долар - після просідання на 1,1% напередодні. Єна майже не змінилася - 157,4 за долар - після падіння на 0,8% у понеділок. Індекс долара, що відстежує його динаміку до кошика основних валют, зріс на 0,25% - до 98,76 пункту - максимуму з 22 січня.

Ціни на нафту зростають третій день поспіль після того, як Іран пригрозив обстрілювати судна, що намагатимуться пройти через Ормузьку протоку. Водночас американські військові заявили, що протока залишається відкритою. Європа та Японія більш уразливі до подорожчання енергії, ніж США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна може тривати кілька тижнів і що після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї неясно, хто контролює ситуацію в країні. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху намагався знизити занепокоєння щодо тривалості конфлікту, заявивши, що це не буде "нескінченна війна".

"Початкова інстинктивна реакція на конфлікт - це завжди втеча в безпечні активи", - сказала Серін Чен із J.P. Morgan в Сінгапурі.

За її словами, це пояснює зростання золота, купівлю долара та облігацій США.

Побоювання, що вища інфляція змусить ФРС відкласти наступне зниження ставок, також підтримали долар. Зниження ставки тепер очікується ринком не раніше вересня, тоді як раніше в прогнозах фігурував липень.

Предстанки ЄЦБ Філіп Лейн додав, що попередні аналізи чутливості показали, що тривала війна на Близькому Сході призведе до "суттєвого сплеску" інфляції через енергоносії та "різкого падіння" виробництва.

Війна на Близькому Сході – останні новини

3 березня ціни на нафту продовжили зростати. Розширення конфлікту між США та Ізраїлем з одного боку та Іраном з іншого посилили побоювання щодо перебоїв у постачанні з ключового нафтовидобувного регіону Близького Сходу.

Через ескалацію на Близькому Сході долар зміцнився проти всіх основних валют. Стрибок цін на нафту змусив інвесторів переглянути очікування щодо зниження ставок Федеральної резервної системи США цього року. 2 березня долар став одним із небагатьох традиційних активів - "тихих гаваней", що подорожчали: американські держоблігації, єна та швейцарський франк, навпаки, ослабли.

