На сьогодні 100% акцій підприємства належить "Міністерству майна" Криму.

Окупаційна влада Криму виставила аукціон 100% акцій АТ "Виробничо-аграрне об'єднання "Масандра" – найстаріше і найбільше винне виробництво на півострові.

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Про це повідомляє російський «Интерфакс", посилаючись на інформацію «Єдиного електронного торгового майданчика». Початкова ціна акцій - 5,3 млрд рублів (близько 70 мільйонів доларів).

Аукціон призначений на 14 грудня, заявки на участь у торгах приймаються до 18:00 8 грудня.

На цю мить 100% акцій підприємства - у "Мінмайна" Криму.

Завод "Масандра" – що з ним відбувається

Після окупації Криму Росією виробництво "Масандри" зіткнулося зі складнощами. Підприємство несподівано передали у відання управління справами президента РФ, а директора Миколу Бойка, який керував компанією 28 років, звільнили і завели на нього кримінальну справу.

Виноградники, що раніше належали "Масандрі", почали продавати іншим власникам, а замість фірмового хересу і портвейну комбінат став виробляти сухе вино.

Водночас "Масандра" потрапила під санкції ЄС, введені за анексію Криму.

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Автор: Дмитро Захаров