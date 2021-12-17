За словами аналітика, для іноземних інвесторів Україна продовжує нести значні ризики на тлі можливого військового конфлікту з РФ.

Найближчим часом курс гривні коливатиметься в діапазоні 27,2 - 27,3 грн/дол., при цьому можливе його ослаблення в разі появи на ринку енергоімпортерів.

Про це розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

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За його словами, курс гривні на відкритті ринку в п'ятницю, 17 грудня, відкотився до позначки 27,23 грн/дол. Настрої на ринку переважно девальваційні. Кожне зміцнення гривні використовується для покупки американського долара, але без участі великих покупців курс входить у вузький діапазон коливань.

"Нерезиденти наростили свій портфель гривневих ОВДП на поточному тижні на 1,4 млрд грн, але при цьому продали майже половину всіх доларових ОВДП - на 638 млн дол. В цілому, для іноземних інвесторів Україна продовжує нести значні ризики на тлі можливого військового конфлікту з РФ, не кажучи вже про інші економічні аспекти", - сказав аналітик.

Він зазначив, що енергетичне питання також залишається на порядку денному. Через погіршення погодних умов і похолодання запаси газу і вугілля продовжать стрімко знижуватися, що вимагає активізації імпортерів.

"Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить коливатися в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. При появі на ринку енергоімпортерів, курс може рушити до локального осіннього максимуму – 27,4 гривень за долар. Стежимо за діями НБУ, який своїм виходом з продажем валюти може обмежити рух курсу", - резюмував Шевчишин.

Курс на 17 грудня:

Національний банк України на п'ятницю, 17 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,19 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій