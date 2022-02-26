Влада Угорщини вирішила не блокувати європейські санкції проти РФ.

Влада Угорщини не блокуватиме санкції Євросоюзу проти РФ, які запроваджуються у відповідь на вторгення в Україну.

Про це у Твіттері повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонські після розмови з угорським послом у Варшаві.

"Угорщина не блокуватиме жодних санкцій проти Росії, у тому числі щодо системи SWIFT", - написав Яблонські.

Крім цього, міністр у справах Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан підтвердив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі позицію про підтримку питання відключення Російської Федерації від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

Про це глава МЗС України повідомив у мікроблозі Twitter.

"Розмова з французьким колегою та другом Жаном-Івом Ле Дріаном. Франція підтримує відключення РФ від SWIFT. Наполягаю на негайному введені 3-го пакету санкцій ЄС, щоб зупинити вторгнення РФ. Франція також готова постачати зброю та обладнання, щоб допомогти Україні захистити себе", - повідомив Кулеба.

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