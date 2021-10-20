Михайло Федоров розповів, скільки правил аферисти мають порушити, перш ніж оформлять кредит через державний портал.

З мобільним додатком "Дія" пов'язано дуже мало шахрайств з кредитами, оскільки безпосередньо через нього дуже важко оформити позику в банку.

Про це в інтерв'ю заявив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повна версія якого вже доступна на сайті УНІАН.

За його словами з понад 500 звернень щодо шахрайств по кредитам, що надійшли до поліції від початку року, лише в одному йшлося про "Дію" - причетну шахрайку вже помістили під домашній арешт.

"Як це відбувається, конкретний приклад. Є шахрай, який, знаючи паспортні дані і номер телефону своєї жертви, зламує її пошту, знаходить на пошті копії документів, наприклад, паспорту, робить дубль sim-картки, за допомогою недобросовісних співробітників банку відкриває рахунок, після чого авторизується в "Дії" через BankID. Після цього шахрай йде до фінансової установи, яка порушила умови ідентифікації, і отримує кошти. Тобто у цій ланці було порушено багато правил, і "Дія" тут ні до чого", - пояснив Федоров.

Читайте такожВ Україні анонсували нові сервіси для ветеранів в "Дії": що відомоВін додав, що через "Дію" напряму неможливо взяти кредит, оскільки у сервісі відключені всі фінансові установи, що видають "швидкі гроші". А наразі тестується сервіс, за допомогою якого користувач щоразу отримуватиме сповіщення про перевірку його кредитної історії, без чого не видаються кредити. Завдяки цьому можна буде вчасно зупинити процес видачі кредиту шахраям.

"І ще ми зараз тестуємо додатковий етап ідентифікації. Коли ти авторизуєшся через BankID і генеруєш електронний підпис, ми хочемо додати функцію, за якої треба буде прикласти до телефону ID-картку або закордонний паспорт, щоб зчитався NFC. Таким чином, неможливо буде провести будь-яку сенситивну операцію, якщо ви не пройдете три етапи: не "підпишете" обличчям, не прикладете фізичний паспорт до телефону та не зайдете через BankID. Я не знаю, як можливо підробити усі ці три фактори", - додав Михайло Федоров.

Раніше УНІАН повідомляв, що з листопада на порталі "Дія" стануть доступні три нові соціальні послуги – отримання субсидій, призначення пенсій та послуги для внутрішньо переміщених осіб.

Автор: Станіслав Кожемякін